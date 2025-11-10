Екатерина Кузнецова резко высказалась о блогерах в кино: "Не актеров видно за километр"

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова резко высказалась о блогерах в кино.

В частности, артистка решила пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. Знаменитости задали немало вопросов, среди которых были и о работе. У Кузнецовой поинтересовались, может ли человек без образования сыграть в фильме.

Артистка высказала свое мнение. Знаменитость говорит, что в последнее время в украинском кино довольно часто это практикуют. Однако, похоже, сама Кузнецова против этого. Звезда говорит, что в кино сразу заметно, что у человека нет соответствующего образования. Поэтому, очевидно, артистка придерживается такого мнения, чтобы на экранах играли именно актеры.

"Моя "любимая" тема! У нас сейчас распространенная практика снимать блогеров, красивых людей. Но не актера (без образования, я имею в виду) видно за километр. По крайней мере мне точно!" - прокомментировала артистка.

Отметим, Екатерина Кузнецова развивает актерскую карьеру с 2005 года. У знаменитости есть соответствующее образование. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

