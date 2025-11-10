- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Екатерина Кузнецова резко высказалась о блогерах в кино: "Не актеров видно за километр"
Артистка высказала свое мнение о съемках в картине людей, у которых нет актерского образования.
Украинская актриса Екатерина Кузнецова резко высказалась о блогерах в кино.
В частности, артистка решила пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. Знаменитости задали немало вопросов, среди которых были и о работе. У Кузнецовой поинтересовались, может ли человек без образования сыграть в фильме.
Артистка высказала свое мнение. Знаменитость говорит, что в последнее время в украинском кино довольно часто это практикуют. Однако, похоже, сама Кузнецова против этого. Звезда говорит, что в кино сразу заметно, что у человека нет соответствующего образования. Поэтому, очевидно, артистка придерживается такого мнения, чтобы на экранах играли именно актеры.
"Моя "любимая" тема! У нас сейчас распространенная практика снимать блогеров, красивых людей. Но не актера (без образования, я имею в виду) видно за километр. По крайней мере мне точно!" - прокомментировала артистка.
Отметим, Екатерина Кузнецова развивает актерскую карьеру с 2005 года. У знаменитости есть соответствующее образование. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
