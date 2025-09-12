Екатерина Кузнецова шокировала ужасным предложением от мужа пропагандистки Симоньян: "Это быдлота"

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно раскрыла причину разрыва с женихом, шокировала, какое ужасное предложение получала от мужа российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

Речь идет о скандальном режиссере Тигране Кеосаяне. До аннексии Крыма им выпадала возможность поработать вместе. Уже после начала войны на востоке Украины и оккупации Россией полуострова муж пропагандистки позвал Кузнецову сниматься в его фильме. Актриса попросила прислать ей материал. Уже само название ленты артистку откровенно шокировало - "Крымский мост". Дело в том, что это сооружение является незаконным и является шагом к принудительной интеграции РФ аннексированного Крыма. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко актриса говорит, что сразу же поняла, что это пропагандистский фильм, поэтому отказалась там сниматься.

Конечно, Кеосаяна это решение разозлило. Екатерина Кузнецова вспоминает, что между ними тогда состоялся неприятный разговор, что скандальный режиссер угрожал ей потерей ролей. Сама же актриса считает Кеосаяна ужасным и деспотичным человеком.

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

"Он деспот, он абсолютно ужасный человек в плане его проявлений. Это быдлота, вы знаете, таких надо еще поискать. Без принципов человек, у которого огромное количество комплексов из-за того, что у него не сложилась карьера. Я считаю, что у него она не сложилась. Он мне говорит, что хочет пригласить меня в кино. Материал называется "Крымский мост"... Я от этого цинизма просто выпала", - вспомнила артистка.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова вспомнила, почему в свое время решила уехать работать в Россию. Оказывается, не последнюю роль в этом сыграл конфликт актрисы с победителем "Евровидения-2009" Александром Рыбаком, который произошел на проекте "Звезда+Звезда".