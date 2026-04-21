Екатерина Кузнецова уехала в Испанию после развода с россиянином и раскрыла, в отношениях ли сейчас

Украинская актриса Екатерина Кузнецова раскрыла подробности личной жизни после развода с женихом-россиянином Максимом Аплиным.

Так, звезда сообщила о разрыве восьмилетних отношений еще в конце лета прошлого года. Екатерина говорит, что с тех пор ее статус холостячки не изменился. По ее словам, сейчас она проходит ряд трансформаций и познает себя глубже. Тем не менее, все же признается, что внимания со стороны мужчин ей хватает.

«Я открыта. Это как-то так неожиданно произошло… Просто в один момент начали дарить цветы — безусловно, это очень приятное внимание для любой женщины. Но я не из тех женщин, кто после букета пойдет на свидание или расплывусь и буду чувствовать себя виноватой. Это не значит, что меня можно купить украшением или еще какими-то вещами. Я консервативна. Когда я разошлась, то не люблю сразу вступать в отношения, надо прожить это. Даже когда тебе в моменте кажется, что ты держишься, то все равно надо прожить это горе. Меня накрыло через четыре-пять месяцев. Мне нужно привести себя в порядок», — объяснила актриса в интервью Okay Eva.

Сейчас Кузнецова предпочитает свободу и воплощение своих внутренних желаний. Актриса делится, что любит путешествовать и заниматься любимыми делами.

«Но и статус „холостячки“ мне нравится. У тебя есть больше времени на себя, путешествия, делать что ты хочешь. И здесь тоже тонкая грань. Я здесь очень самодостаточна. Мне не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя счастливой. Я сама жизнерадостная. Но безусловно хочется быть кошечкой и знать, что могу расслабиться», — отметила звезда.

В то же время своего будущего партнера Екатерина видит более сильным и готовым на различные авантюры. Однако все же она имеет определенные табу, среди которых для нее одним из важных пунктов является музыкальный вкус.

«Мне важно, чтобы мужчина был сильнее меня, где-то периодически условно носил на руках, баловал, были сюрпризы. Но я никогда не смогу встречаться с мужчиной, который, например, слушает шансон. Потому что не о чем говорить. Для меня музыка — неотъемлемая часть моей жизни. Если он еще скажет, что ему все равно, что слушать — то все, до свидания», — со смехом рассказала Екатерина.

К слову, уже длительное время Кузнецова проживает в Испании. Она признается, что пока с иностранцами не имела романов. Впрочем, все же установила локальное приложение для знакомств и не исключает такого поворота судьбы в будущем.

«У меня никогда не было отношений с иностранцем. У меня было просто общение, не свидание. Не уверена, что смогу перенять ту ментальность. Хотя, возможно, такой опыт и произойдет», — заинтриговала актриса.

