Екатерина Лозовицкая из "Холостяка-12" пожаловалась на кризис в отношениях с бойфрендом

Победительница шоу говорит, что они переживают не лучшие времена.

Победительница проекта "Холостяк-12", модель Екатерина Лозовицкая сообщила о кризисе в отношениях с бойфрендом Владимиром.

Тревогу забили подписчики Кати. В частности, в последнее время она перестала делиться контентом с возлюбленным, поэтому фанаты обеспокоились, вместе ли пара. Знаменитость Instagram-stories призналась, что сейчас они действительно переживают не лучшие времена. Теперь пара пытается разобраться в отношениях и решить, как им двигаться дальше.

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Больше конкретики Екатерина Лозовицкая не стала рассказывать. Модель отметила, что позже раскроет больше деталей, когда будет для этого готова.

"Сейчас такой этап, что мне очень трудно давать вам конкретику и какие-то факты. Да, мы переживаем не самые лучшие времена. И нужно время, чтобы во всем разобраться. Я благодарна вам за ваши переживания. Только почувствую, что могу, расскажу вам все", — поделилась победительница "Холостяка-12".

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Отметим, что Екатерина Лозовицкая сообщила об отношениях с Владимиром весной 2023 года. Сначала пара жила вместе в Польше, но в прошлом году вернулась в Украину.

Напомним, недавно супруга певца Романа Сасанчина рассказывала о кризисах в их отношениях. Избранница исполнителя вспомнила момент, когда они хотели расторгнуть брак.

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