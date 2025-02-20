Екатерина Лозовицкая из "Холостяка-12" пожаловалась на кризис в отношениях с бойфрендом

Победительница шоу говорит, что они переживают не лучшие времена.
Победительница проекта "Холостяк-12", модель Екатерина Лозовицкая сообщила о кризисе в отношениях с бойфрендом Владимиром.
Тревогу забили подписчики Кати. В частности, в последнее время она перестала делиться контентом с возлюбленным, поэтому фанаты обеспокоились, вместе ли пара. Знаменитость Instagram-stories призналась, что сейчас они действительно переживают не лучшие времена. Теперь пара пытается разобраться в отношениях и решить, как им двигаться дальше.
Больше конкретики Екатерина Лозовицкая не стала рассказывать. Модель отметила, что позже раскроет больше деталей, когда будет для этого готова.
"Сейчас такой этап, что мне очень трудно давать вам конкретику и какие-то факты. Да, мы переживаем не самые лучшие времена. И нужно время, чтобы во всем разобраться. Я благодарна вам за ваши переживания. Только почувствую, что могу, расскажу вам все", — поделилась победительница "Холостяка-12".
Отметим, что Екатерина Лозовицкая сообщила об отношениях с Владимиром весной 2023 года. Сначала пара жила вместе в Польше, но в прошлом году вернулась в Украину.
Напомним, недавно супруга певца Романа Сасанчина рассказывала о кризисах в их отношениях. Избранница исполнителя вспомнила момент, когда они хотели расторгнуть брак.
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