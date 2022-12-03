Екатерина Никитина из "Женского Квартала" выпустила дебютный трек "Дотики" и обольстительно подвигалась в кадре

Участница проекта "Женский Квартал", актриса и юмористка Екатерина Никитина решила попробовать свои силы в качестве певицы.

Так, 2 декабря состоялась премьера дебютного сингла артистки под названием "Дотики". Композиция получилась легкой и танцевальной. Екатерина уже успела ответить хейтерам, которые могут отметить, что такие песни сейчас не актуальны: "А когда, как не сейчас?" – отвечает Никитина.

"Сегодня я презентую вам свой новый трек "Дотики", который должен был быть еще до войны... Все откладывалось, откладывалось... и вот наконец! Кто-то может возразить, сказав не ко времени... но: "когда, как не сейчас". Песня легкая, романтическая и игривая. Она просто и весело напоминает о том, как важно иметь рядом близкого человека, чьи прикосновения будут согревать вас этой зимой и рассказывает классическую историю искренних чувств между любящими людьми. Я уверена, что многие девушки узнают себя в строчках этой песни, особенно на втором куплете", — прокомментировала премьеру артистка.

На странице в Instagram Екатерина также поделилась фрагментами из грядущего видео на песню, где предстала в дерзком образе и, конечно, порадовала фанов соблазнительными движениями. Как известно, Екатерина профессионально занимается pole dance.

Поклонники, услышав трек Никитиной, вот как откликнулись о ее работе: "именно сейчас время! Твой трек создает настроение и новый украинский контент! Поздравляю!", "это очень круто", "ты еще и поешь? Молодчинка, какая ты талантливая! так держать!".

Напомним, ранее Екатерина Никитина рассказала, как попала в "Женский квартал".

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