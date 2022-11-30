Екатерина Никитина рассказала, как попала в "Женский Квартал": "Я преподавала в детском садике"

Украинская актриса, танцовщица, звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась, как в свое время попала на проект.

В родном Кременчуге, где Екатерина училась на инженера компьютерных систем в Остроградском университете, активная девушка взялась организовывать различные мероприятия на факультете и попала в девичью команду КВН, говорится в программе ЖВЛ.

"Они узнали, что я сажусь на шпагат, мы сразу начали раскручивать эту тему как-то по интересному. И после этого все, этот шпагат за мной закрепился. Катя – шпагат", — вспомнила артистка, профессионально занимающаяся танцами.

Катя училась, параллельно преподавала танцы детям и играла в КВН. Когда команда распалась, попала в Кременчугскую сборную "Лукас", которую хорошо знают зрители "Лиги Смеха".

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Именно на "Лиге Смеха" таланты Екатерины разглядели и пригласили на кастинг в "Женский квартал". Мгновение, когда пришло самое ожидаемое SMS юмористка до сих пор помнит в деталях.

"Это был день, я преподавала в детском саду. Я просто выбегаю с занятия, такая смотрю, — это SMS. Там истерика была такая! Сразу маме, бабушке, всем позвонила, все у меня получилось, там у всех слезы. Я пришла такая в слезах, счастливая, дети маленькие так на меня смотрят: "Екатерина Алексеевна, что с вами? Я говорю: "Да все хорошо". Довела занятие и потом домой быстро уехала, там стол накрыли", — вспомнила Екатерина.

Екатерина Никитина в белом третья слева / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Как выяснилось, Никитина мечтала попасть в "Квартал 95" еще с детства:

"Я всегда малой смотрела "Квартал 95", там девушки танцевали, и я всегда говорила: "Боже будет мне 18 лет и я пойду на кастинг туда танцевать". Все обернулось совсем по-другому, я с ними, но не танцую. Ну и танцую тоже, да", — сказала артистка.

Участницы "Женского Квартала", Екатерина Никитина в белом справа / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

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