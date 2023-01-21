Екатерина Осадча почтила память Дениса Монастырского и руководства МВД, погибших в Броварах

Телеведущая Екатерина Осадчая простилась с руководством Министерства внутренних дел, погибших во время жуткой авиакрушения в Броварах.

Прощание прошло в "Украинском доме" в Киеве. Гробы погибших были покрыты сине-желтыми флагами, а рядом стояло множество цветов и награды.

Осадчая поделилась черно-белой фотографией с церемонии в сторис в Instagram и еще раз принесла свои соболезнования семьям.

"Прощание с руководством МВД. Светлая память и искренние соболезнования родственникам", — написала Екатерина.

Фото: instagram.com/kosadcha

На церемонии провели в последний путь:

министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,

его первого заместителя Евгения Енина,

государственного секретаря МВД Украины Юрия Лубковича,

заместителя руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяны Шутяк,

начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,

старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,

ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Напомним, что во время трагедии в Броварах 18 января вертолет с руководством МВД на борту разбился рядом с детским садом. В результате авиакатастрофы погибли все присутствовавшие на борту, а также мама с ребенком, которые были в садике.

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