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Екатерина Осадча почтила память Дениса Монастырского и руководства МВД, погибших в Броварах

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1481
Время на прочтение
2 мин
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Екатерина Осадча почтила память Дениса Монастырского и руководства МВД, погибших в Броварах

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущая почтила память погибших в трагедии.

Телеведущая Екатерина Осадчая простилась с руководством Министерства внутренних дел, погибших во время жуткой авиакрушения в Броварах.

Прощание прошло в "Украинском доме" в Киеве. Гробы погибших были покрыты сине-желтыми флагами, а рядом стояло множество цветов и награды.

Осадчая поделилась черно-белой фотографией с церемонии в сторис в Instagram и еще раз принесла свои соболезнования семьям.

"Прощание с руководством МВД. Светлая память и искренние соболезнования родственникам", — написала Екатерина.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

На церемонии провели в последний путь:

  • министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,
  • его первого заместителя Евгения Енина,
  • государственного секретаря МВД Украины Юрия Лубковича,
  • заместителя руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяны Шутяк,
  • начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,
  • старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,
  • ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Напомним, что во время трагедии в Броварах 18 января вертолет с руководством МВД на борту разбился рядом с детским садом. В результате авиакатастрофы погибли все присутствовавшие на борту, а также мама с ребенком, которые были в садике.

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Дата публикации
Просмотры
1481
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