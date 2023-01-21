Екатерина Осадча почтила память Дениса Монастырского и руководства МВД, погибших в Броварах

Ведущая почтила память погибших в трагедии.
Телеведущая Екатерина Осадчая простилась с руководством Министерства внутренних дел, погибших во время жуткой авиакрушения в Броварах.
Прощание прошло в "Украинском доме" в Киеве. Гробы погибших были покрыты сине-желтыми флагами, а рядом стояло множество цветов и награды.
Осадчая поделилась черно-белой фотографией с церемонии в сторис в Instagram и еще раз принесла свои соболезнования семьям.
"Прощание с руководством МВД. Светлая память и искренние соболезнования родственникам", — написала Екатерина.
На церемонии провели в последний путь:
- министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,
- его первого заместителя Евгения Енина,
- государственного секретаря МВД Украины Юрия Лубковича,
- заместителя руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяны Шутяк,
- начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,
- старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,
- ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.
Напомним, что во время трагедии в Броварах 18 января вертолет с руководством МВД на борту разбился рядом с детским садом. В результате авиакатастрофы погибли все присутствовавшие на борту, а также мама с ребенком, которые были в садике.
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