Екатерина Осадча поделилась переживаниями за год войны и объяснила, почему со страхом ждет февраль

Автор проекта "Пошук зниклих", ведущая Екатерина Осадчая поделилась своими переживаниями за год полномасштабной войны в Украине, которую развязалась Россия.

В частности, звезда боится, что скоро будет февраль. Несмотря на то, что в знаменитости в этот месяц много важных и праздничных дат, для Осадчей он будет означать, что в Украине уже год идет полномасштабная война.

"Я поняла, что мое подсознание выбрасывает из календаря февраль, будто его не должно быть. Хотя в феврале день рождения Ивана и наша годовщина свадьбы, и день рождения мамы… А почему так? Просто страшно, что в феврале уже год полномасштабной войны…", – поделилась в Instagram ведущая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина призналась, что боится вспоминать о начале российского вторжения в Украину. Впрочем, тоже страшно осознавать, что в стране уже год идет полномасштабная война.

"Очень страшно вспоминать себя тогда, не хочешь тех, а год назад, даже месяца такого не хочешь больше. Начало войны – оцепенение и хаос внутри, когда все делалось автоматически, дни тянулись вечность и не выключался телевизор, чтобы не пропустить чего-нибудь еще хуже…Когда во всех глазах были и остаются до сих пор вопросы — "за что?", "почему?", "как такое могло произойти с нами?"...Скоро пролистаем календарь и не заметим, как скажем... год...", — написала Осадчая.

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