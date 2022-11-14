Екатерина Осадча посмеялась над оккупантами, которые украли из Херсона енота

Перед выводом войск российские оккупанты начали активно мародерить и даже украли из зоопарка живого енота.

Российские военные не перестают удивлять своими жалкими и ужасающими поступками. В частности, оккупанты перед тем, как бежать из Херсона, обворовали его. Захватчики даже украли из зоопарка енота.

Украинцев возмутил поступок российских военных. Об этом высказалась и ведущая проекта "Голос країни-12" Екатерина Осадчая. Знаменитость отметила, что это позорный поступок. Впрочем, украинцы обязательно вернут все свое, и енота тоже.

"Так они в Херсон за енотом приходили? Позорники мира. Продолжение следует... А енота своего мы тоже вернем", — прокомментировала ведущая.

Екатерина Осадчая про российских оккупантов

Отметим, 11 ноября украинские защитники освободили Херсон, а российские оккупанты убежали оттуда. Впрочем, перед уходом захватчики решили помародерить, в частности украли из херсонского зоопарка енотов.

Появилось видео, как командование ВС РФ в Херсоне лично ворует енотов из зоопарка

Украинцы были в шоке от действий россиян. В Сети тем временем появилось множество шуток и мемов о жалком поступке "второй армии мира".

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