Екатерина Осадча рассекретила, как похудела после третьих родов

Украинская телеведущая Екатерина Осадча пообщалась с поклонниками, и они поинтересовались, как она похудела после третьих родов.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, как возвращалась в форму. В частности, она сразу после родов занялась правильным питанием. Правда, ведущая подчеркнула, что набрала немного лишних килограммов во время беременности.

Екатерина также добавила, что очень сильно похудела из-за нервов во время полномасштабной войны в Украине.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"Я не набрала много за беременность. Но сразу после родов – режим питания. А потом война, и лишнее ушло из-за нервов", — поделилась ведущая.

Напомним, недавно в Сети начались распространяться сплетни, что якобы Екатерина Осадчая беременна четвертым ребенком. Знаменитость откровенно прокомментировала слухи и ответила, действительно ли это так.

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