Екатерина Осадча рассекретила, за кого болела в суперфинале "Танцев со звездами"

Екатерина Осадча рассекретила, за кого болела в суперфинале "Танцев со звездами"

Звезда была ведущей звездного балкона.

Неизменная ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая решила рассказать, за кого болела в суперфинале шоу "Танцы со звездами".

Звезда была ведущей звездного балкона и поддерживала участников. Впрочем, Екатерина хотела, чтобы победила девушка. Знаменитость болела за Олю Харлан.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / instagram.com/tanci1plus1

"Я болела за девушку. С Олей Харлан я давно знакома, поэтому держала за нее кулаки. Но "серебро" – это тоже медаль, и я ее поздравляю", — прокомментировала Екатерина.

Кстати, Катерина также ответила, что удивилась, когда проект так быстро покинул Иван Люленов.

Также Осадчая прокомментировала и победу Артура Логая. Ведущая считает, что актер честно победил, тем более так решили зрители

Артур Логай и Анна Карелина / instagram.com/tanci1plus1

"Я не профессионал в танцах и не могу оценивать мастерство звезд и их партнеров, но думаю, что победа Артура Логая абсолютно заслужена", – прокомментировала Осадчая.

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