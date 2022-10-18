Екатерина Осадча рассказала историю украинца из Херсона, который сумел спастись из российского плена

С первых дней войны телеведущая Екатерина Осадчая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения РФ на территорию Украины. В настоящее время проект помог воссоединиться около двух тысяч украинских семей.

Героем нового эпизода стал 41-летний Григорий Гузь, разыскиваемый женой Екатериной. Супруги вместе с годовалым сыном проживали в поселке Верхний Рогачик почти в 200 километрах от Херсона. Григорий работал электриком и всегда помогал односельчанам. В первые дни полномасштабной войны супруги надеялись, что оккупанты до них не достанутся. Но уже в конце февраля в Верхний Рогачик вошли вражеские войска.

"Когда в поселок заехали первые солдаты армии РФ, они ограбили все магазины, разбили дома и уехали. Чуть позже заехала другая партия солдат колонной БТР-ов в центр поселка. Пытались сорвать украинский флаг — но не сорвали, не смогли. В тот момент нам было очень страшно", — говорит жена Григория Екатерина.

Впоследствии поселок оказался во временной оккупации, а Екатерина с ребенком решилась выехать из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Григорий остался в родном поселке вместе с пожилой мамой. А вскоре заметил: оккупанты устроили за ним слежку. И однажды – наведались к нему с обыском. В середине августа Григория и еще нескольких мужчин армия РФ похитила прямо посреди улицы. После похищения мужа привезли домой в кандалах и снова устроили обыск – это был последний раз, когда его видели родственники. Мать Григория вместе с женой искали его всеми возможными путями.

"Я обращалась и в Нацполицию, и в проект "Знайти своїх", стучала во все двери, чтобы найти мужа. Свекровь поехала в Новую Каховку, потому что узнала: именно туда в здание полиции оккупанты свозят гражданских пленных. От поселка, где забрали Григория, это более ста километров, которые нужно проехать через российские блокпосты. Ее, конечно, не пропустили. В Новой Каховке у нее забрали сумку, которую она приготовила для него, и отправили домой. После этого она попала в больницу с сердечным приступом", — говорит Екатерина.

Долгие недели семья продолжала искать Григория, а в конце августа Екатерина наконец-то получила известие. Ей позвонил знакомый из оккупированной Херсонской области, но в трубке женщина услышала самый родной голос любимого.

"Я говорю: это точно ты? Я не верю. Конечно, я расплакалась и слышу, что он тоже начал плакать. Это просто чудо было. Он говорит: я уже думал, что я твоего голоса не услышу, уже даже не надеялся", — – рассказывает Екатерина.

Екатерина Осадчая смогла пообщаться с Григорием и узнать все подробности пребывания в плену с первых уст.

"В списках оккупантов я был обозначен как "спецназ". Когда-то я служил, но сейчас был гражданским лицом. Мне оккупанты говорят: у нас 2 предложения — или мы тебя убьем, или ты будешь с нами работать. Мне задавали вопросы: ты не любишь русский мир? ты не любишь россию? Я говорю: я украинец и прожил всю жизнь в Украине. Потом была пытка. Нас били током, шокером, но я верил, что я все равно увижу свою жену, ребенка, маму. Эта вера меня только держала. В первую очередь они хотели, чтобы я сменил свой язык на русский, потому что им было тяжело меня понимать. С 2014 года я был мобилизован, поэтому они хотели, чтобы я им назвал имена и местонахождение наших военных", — говорит Григорий .

Екатерина Осадчая / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Знайти своїх" — это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения РФ на территорию Украины. Каждое утро в "Сніданку з 1+1" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже удалось найти своих родных.

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