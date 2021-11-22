Екатерина Осадча восхитила нежным видео со своими сыновьями: "В нашей семье тройной праздник"

Звезда трогательно обратилась к сыновьям.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая поздравила своих сыновей с праздником.

Сегодня, 22 ноября, в мире и Украине отмечается замечательный семейный праздник – День сына. По этому случаю Екатерина решила поздравить своих мальчишек. Звезда опубликовала в своем Instagram видео, которое знаменитость сделала из разных фотографий. Кроме этого, Екатерина под постом написала своим сынишкам теплые слова с поздравлениями.

"В нашей семье тройной праздник. Последние месяцы учусь всем одинаково уделять внимание и надеюсь, что у меня получается. Прогулки с Данилой, на пиццу с Иваном и ночные разговоры с Ильей, ведь нужно успеть поговорить между парами. Люблю вас, мои ребята, вы моя гордость!" – обратилась к сыновьям ведущая.

Поклонники звезды также присоединились к поздравлениям. Они оставили много приятных комментариев под постом.

Поздравляю волшебную маму с таким тройным счастьем

Екатерина, вы прекрасная мама.

Екатерина, у вас отличная семья. Так держать!

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