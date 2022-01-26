Екатерина Осадчая без макияжа показала, как ее гримируют для съемок "Голосу країни"

Екатерина Осадчая без макияжа показала, как ее гримируют для съемок "Голосу країни"

Ведущая поделилась видео из гримерки.

Неизменная ведущая "Светской жизни", ведущая проекта "Голос країни-12" Екатерина Осадчая в повседневной жизни отдает предпочтение своему естественному виду и практически не пользуется косметикой.

Как известно, над образами Екатерины для телевизионных шоу работает команда профессионалов, и как раз это захотела показать Осадчая. На странице в Instagram ведущая разместила ролик, где показала, как стилисты и визажисты превращают ее в стильную ведущую.

"Ежедневные перевоплощения. Как за час делают телеведущую", — подписала ролик знаменитость.

В свою очередь, поклонники Екатерины бросились делать ей множество комплиментов относительно ее внешнего вида: "супер! Но вы и без макияжа очень хороша", "вы с макияжем, конечно, красивая. Но без макияжа просто шикарна, такая нежная", "класс. Можно наблюдать долго за таким красивым процессом".

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