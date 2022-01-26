Екатерина Осадчая без макияжа показала, как ее гримируют для съемок "Голосу країни"

Ведущая поделилась видео из гримерки.
Неизменная ведущая "Светской жизни", ведущая проекта "Голос країни-12" Екатерина Осадчая в повседневной жизни отдает предпочтение своему естественному виду и практически не пользуется косметикой.
Как известно, над образами Екатерины для телевизионных шоу работает команда профессионалов, и как раз это захотела показать Осадчая. На странице в Instagram ведущая разместила ролик, где показала, как стилисты и визажисты превращают ее в стильную ведущую.
"Ежедневные перевоплощения. Как за час делают телеведущую", — подписала ролик знаменитость.
В свою очередь, поклонники Екатерины бросились делать ей множество комплиментов относительно ее внешнего вида: "супер! Но вы и без макияжа очень хороша", "вы с макияжем, конечно, красивая. Но без макияжа просто шикарна, такая нежная", "класс. Можно наблюдать долго за таким красивым процессом".
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