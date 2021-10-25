Екатерина Осадчая без макияжа показала, как провела выходной с семьей

Екатерина Осадчая без макияжа показала, как провела выходной с семьей

Молодая мама с детьми отправилась на Киевскую детскую железную дорогу.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая не из тех родителей, которые в выходной день станет сидеть дома.

Так, свой уикенд звезда провела с пользой. Екатерина вместе со средним сыном Иваном отправилась на Киевскую детскую железную дорогу. О семейных приключениях Осадчая рассказала на странице в Instagram.

Она запостила фото и видео с прогулки, на которых изображена с сыном, а также показывает, какие интересности ждут посетителей детской железной дороги.

Для просмотра фото листайте вправо

"Наш замечательный выходной. На детской железной дороге все по-настоящему, только чая не хватает", — подписала видео и фото Екатерина.

Для прогулки молодая мама выбрала одежду в стиле casual — широкие джинсы, белый свитер, светлую куртку и шапку. Также звезда предпочитает не пользоваться косметикой в повседневной жизни, поэтому продемонстрировала фанатам свою естественную красоту.

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