Екатерина Осадчая без макияжа показала свою естественную красоту

Ведущая устроила импровизированный фотосет.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая очаровала поклонников своей естественной красотой.

Звезда поделилась с поклонниками несколькими кадрами, сделанных во время прогулки. На снимках Екатерина предстает без макияжа, и позирует на земле, забросанная осенними листьями. Осадчая на фото выглядит очень органично.

instagram.com/kosadcha

"Осень без фильтров (и без грима). Ловим тепло" — подписала кадры ведущая.

instagram.com/kosadcha

В свою очередь, подписчики страницы ведущей завалили ее комплиментами. "Вы и так непревзойденная и волшебная и без фильтров! Поймала ваше тепло", "Чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь, что натуральная красота бесценна", "Катя, вы без грима такие же как и мы — простые".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку