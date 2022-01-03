Екатерина Осадчая без макияжа вместе с Горбуновым показались возле водопада в Яремче

Супруги отправились на Западную Украину.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым на новогодние праздники отправились на Западную Украину.

Супруги устроили себе небольшой отпуск и поделились кадрами с отдыха. Так, пара побывала в Буковеле, а также заехала в Яремче, где полюбовалась знаменитым местным водопадом.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

На страницах в Instagram Екатерина и Юрий поделились фотографиями с отдыха. Судя по фото, во время отпуска Осадчая отдала предпочтение своему естественному виду, поэтому показалась совершенно без макияжа.

Вместе с Горбуновым Екатерина гуляла по снежным тропинкам в горах, а в Яремче не могла оторвать глаз от водопада:

"Такое хорошее начало года! Гуляли, дышали, ели", — коротко подписала фото Екатерина.

instagram.com/kosadcha

"Новогодний, гуцульский привет из Яремче!" – в свою очередь прокомментировал кадр возле водопада Горбунов.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Поклонники пары признались, что в восторге от их путешествия: "какие вы счастливые! И как вы раньше были друг без друга?! С новым годом!", "какие вы красивые и счастливые", "какие вы классные и настоящие".

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