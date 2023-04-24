Екатерина Осадчая без макияжа восхитила домашним фото с младшим сыном

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая вернулась в социальные сети после выходных с семьей.

В сторис в Instagram знаменитость поделилась домашним селфи вместе со своим младшим сыном Данилом. На фото Осадчая показала себя без макияжа рядом с мальчиком, когда они уже собирались ко сну.

Также она рассказала, как ей сейчас дается материнство. По словам Екатерины, быть мамой почти в 40 лет бывает сложнее, чем в 20.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

"Пропала из соцсетей. Просто никто не предупреждал, что маленькие дети в 20 и почти 40 это немного по разному. Исходящие — отдельное испытание на устойчивость", — поделилась с подписчиками Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала, как сильно подросли ее сыновья от Юрия Горбунова. Телеведущая поделилась милыми фотографиями с детьми на праздники.

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