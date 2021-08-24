Екатерина Осадчая через пять дней после родов вышла на работу

Екатерина Осадчая через пять дней после родов вышла на работу

Звезда вела съемки программы «Светская жизнь» на концерте Андреа Бочелли.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая только 21 августа выписалась из роддома, вышла на работу.

Звезда уже ведет съемки программы "Светская жизнь" на концерте Андреа Бочелли возле Мариинского дворца. Так, Екатерина в сторис на своей странице в Instagram поделилась снимком, сделанным в гримерке. В первый рабочий день после родов ведущая надела синее атласное платье и, как всегда, элегантную шляпку.

Екатерина Осадчая в гримерке / instagram.com/kosadcha

"Возвращаюсь к работе", — коротко подписала фотографию Катя.

Екатерина Осадчая работает / instagram.com/kosadcha

Отметим, Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа в 5 утра. Звезда уже даже успела запостить первые снимки с новорожденным малышом.

Напомним, что в прямой эфир Катя вышла через сутки после родов. Новоиспеченная мама улыбающейся и с макияжем общалась с ведущими "Снідану з 1+1". Екатерина рассказывала, что чувствует себя прекрасно, и с младенцем тоже все в порядке.

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