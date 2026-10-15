Екатерина Осадчая честно высказалась о кумовьях Потапе и Насте и как на самом деле к ним относится сейчас

Потап, Екатерина Осадчая, Настя Каменских и Юрий Горбунов / © instagram.com/kamenskux

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Украинская телеведущая Екатерина Осадчая раскрыла свое отношение к кумовьям, которые наделали немало шума в Сети после недавнего интервью русской журналистке — дуэту Потапа и Насте Каменских.

В последнее время супруги оказались под волной критики из-за заявлений о «кисте» от украинского языка и выезде за границу во время войны. Теперь свою позицию по поводу услышанного высказала и Осадчая, чья семья ранее поддерживала близкие отношения с артистами.

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Екатерина в фотоблоге отметила, что не разделяет многих мнений, озвученных Потапом и Настей. В то же время, развернуто комментировать поведение кумовьев ведущая не стала.

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«Вопрос об интервью Потапа и Насте. Не разделяю многих мнений. Не люблю, когда обижают украинский язык. Это если говорить о языке, хотя там многое меня огорчило», — поделилась Екатерина.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Что связывает Екатерину Осадчую с Потапом и Настей

Продюсер Потап является крестным отцом старшего сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова — Ивана. Однако ранее шоумен говорил, что во время полномасштабной войны их семья не поддерживает общение с Потапом. Теперь комментарий Осадчей также показал, что высказывания скандальных артистов также вызвали у нее негативную реакцию.

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