- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 1 мин
Екатерина Осадчая честно высказалась о кумовьях Потапе и Насте и как на самом деле к ним относится сейчас
Ведущая отреагировала на ряд скандалов вокруг дуэта из-за их острых высказываний во время войны.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая раскрыла свое отношение к кумовьям, которые наделали немало шума в Сети после недавнего интервью русской журналистке — дуэту Потапа и Насте Каменских.
В последнее время супруги оказались под волной критики из-за заявлений о «кисте» от украинского языка и выезде за границу во время войны. Теперь свою позицию по поводу услышанного высказала и Осадчая, чья семья ранее поддерживала близкие отношения с артистами.
Екатерина в фотоблоге отметила, что не разделяет многих мнений, озвученных Потапом и Настей. В то же время, развернуто комментировать поведение кумовьев ведущая не стала.
«Вопрос об интервью Потапа и Насте. Не разделяю многих мнений. Не люблю, когда обижают украинский язык. Это если говорить о языке, хотя там многое меня огорчило», — поделилась Екатерина.
Что связывает Екатерину Осадчую с Потапом и Настей
Продюсер Потап является крестным отцом старшего сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова — Ивана. Однако ранее шоумен говорил, что во время полномасштабной войны их семья не поддерживает общение с Потапом. Теперь комментарий Осадчей также показал, что высказывания скандальных артистов также вызвали у нее негативную реакцию.