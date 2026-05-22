Екатерина Осадчая честно высказалась о врагах в шоу-бизнесе: есть ли конфликты со звездами

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Украинская ведущая Екатерина Осадчая откровенно прокомментировала тему конфликтов в шоу-бизнесе и объяснила, имела ли реальные вражды во время работы над проектом «Светская жизнь» и с кем из звезд не сложились отношения.

Вокруг журналистского стиля звезды годами шли разговоры. Острые вопросы не раз становились причиной публичных эмоций. Часть артистов реагировала резко и даже демонстративно. В медиапространстве это часто трактовали как личные конфликты. Сама Осадчая неоднократно оказывалась в центре таких историй. Но она уверяет: грань между работой и личным для нее четкая.

«Мой лучший друг — это Юра, мой муж. А если говорить о людях из сферы шоу-бизнеса, то я ни с кем не враждую. Общаюсь со всеми. Возможно, кто-то обиделся, не общается со мной — это уже другое дело. Но у меня нет желания держать какие-то конфликты или обиды годами. Да и в конце концов, это всего лишь работа. Я никогда не ставила себе целью кого-то унизить или специально спровоцировать», — признается Екатерина в интервью OBOZ.UA.

Реклама

Екатерина Осадчая

Несмотря на репутацию ведущей, которая задавала неудобные вопросы, Осадчая подчеркивает: ее профессиональная роль никогда не была о конфронтации. Она не выстраивала «вражеских лагерей» в среде артистов и не поддерживала затяжных обид. Для нее важнее оставаться в рабочем контакте, чем накапливать споры.

«Пока мы не чувствуем, что „Светская жизнь“ актуальна, поэтому вернуться — наверное, нет. Показывать гламурную жизнь в том формате, как это было раньше, мне кажется, пока не очень корректным на телевидении. Сейчас у меня совсем другой ритм жизни и приоритеты. Большую часть времени занимает мой фонд… И уже тогда, думаю, будет уместным и „Светская жизнь“», — делится знаменитость.

Ведущая добавляет, что сегодня ее фокус сместился с индустрии развлечений на общественно важные проекты. Именно поэтому возвращение к прежнему формату пока не рассматривается. Она не романтизирует телевизионное прошлое и не строит вокруг него ностальгии.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая раскрыла строгие правиладля сыновей от Горбунова и в чем их ограничивает.

Реклама

Новости партнеров