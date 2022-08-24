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Екатерина Осадчая чувственно поздравила мужа Горбунова с 52-летием: "Я люблю тебя"

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Екатерина Осадчая чувственно поздравила мужа Горбунова с 52-летием: "Я люблю тебя"

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Сегодня, в День Независимости Украины, свой день рождения празднует продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов.

В День Независимости Украины, сегодня, 24 августа, день рождения празднует ведущий и продюсер Юрий Горбунов.

Знаменитости исполняется 52 года. По этому случаю жена Горбунова Екатерина Осадчая, которая вместе с ним ведет вокальное шоу "Голос країни", поздравила любимого с праздником.

На странице в Instagram Осадчая разместила фотографии с мужем, сделанными в прошлом году на Майдане Незалежности.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мой милый Юрко, сегодня особенно щемяще поздравлять тебя с днем рождения одновременно с Днем Независимости. На фото мы год назад, счастливы и почти беззаботны. Я желаю тебе поскорее сделать такое праздничное фото в честь Победы. Я люблю тебя",- подписала кадры с Горбуновым Осадчая.

Юрий Горбунов с сыном / © instagram.com/kosadcha
Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

В свою очередь, Юрий в комментариях очень нежно поблагодарил жену: "Спасибо тебе, моя любовь!".

Поклонники супругов присоединились к поздравлениям: "С днем рождения, Юра. Будь всегда мудр и здоровенький", "с двойным праздником вас!", "Искренние поздравления! Вы очень красивая пара".

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