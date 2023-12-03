Екатерина Осадчая едва не стала жертвой наглых мошенников из России: "Неугомонный глупый сосед"

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, как едва не стала жертвой наглых мошенников из России.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что кто-то пытался взломать ее аккаунт в Telegram. К счастью, попытка оказалась неудачной. Екатерине поступило уведомление, где указывалось, что вход в ее страницу пытались осуществить из России. Осадчая призвала быть осторожными и внимательно относиться к безопасности данных.

"Кому-то на болотах очень, бл*дь, интересен мой Telegram. Будьте осторожны. Меняйте время от времени пароли", — призвала подписчиков ведущая.

Пост Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая возмущается, что РФ терроризирует мирных жителей. Однако ведущая убеждена, что тем самым враг лишь показывает свою слабость, когда прибегает к таким наглым поступкам.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"Неугомонный глупый сосед. Как измерить слабость, это когда не могут покорить, то просто боятся, взламывают страницы, летают целыми днями, сжигая тонны горючего. Просто представьте, вместо того, чтобы проводить выходной, они заняты тем, чтобы портить жизнь другим", – возмутилась ведущая.

Пост Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, певицу Джамалу в России вообще заочно арестовали и объявили в международный розыск. Исполнительница уже отреагировала на это и заговорила о своей безопасности.

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