Екатерина Осадчая эмоционально прокомментировала пытки мужчины в военкомате во Львовской области

Ведущая проекта "Голос країни" Екатерина Осадчая эмоционально прокомментировала новость о том, что во Львовской области военный пытал уклониста.

На странице в Instagram Осадчая оставила большой пост, в котором призналась, что несколько дней не могла оправиться от этой новости. Знаменитость подчеркнула, что нет таких причин в мире, которые позволяют одному человеку пытать другого:

"Да, мы знаем, что мир не идеален, да, мы знаем, что и среди украинцев есть разные люди и даже не совсем люди. Но дно все глубже и сложно это постичь. Вы наверняка слышали о том, как представители ТЦК задержали мужчину, привезли в военкомат и шесть дней пытали – били и морили голодом заставляя подписать согласие иди на фронт. Да, здесь можно долго ставить под сомнение моральное лицо мужчины, который не хочет служить и вообще хотел убежать. Но есть одно большое "НО"! Нет таких причин в мире, которые позволяют одному человеку пытать другого!" – подчеркнула Осадчая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущая отметила, что уже больше года по всему миру рассказывает о том, как страна-агрессорша Россия берет в плен гражданских и издевается над ними. И тут оказывается, что некоторые украинцы действуют по примеру российских окупантов:

"Я уже больше года в каждом кабинете в Украине и за границей во всех возможных медиа во всем мире рассказываю об ужасах гражданского плена, о том, что это противоречит женевским конвенциям, что Россия забирает гражданских и уже полтора года держит без судов и следствия в подвалах и СИЗО, рассказываю, что гражданских должны отпустить немедленно. И в этот момент мои соотечественники берут в плен своих и пытают по всем привычкам бешеного соседа. У меня нет слов и слез и иногда сил…" – призналась Екатерина.

Звезда призвала украинцев быть добрыми, сочувствующими и понимающими друг друга.

"Я очень хочу, чтобы сработала мышечная память наших душ и мы вспомнили, какими мы все были первые месяцы полномасштабного вторжения, когда враг был один, когда не ссорились между собой, когда все были одним целым", – сказала Осадчая.

Напомним, что во Львове 17 сентября сотрудники военкомата избили и пытались задержать мужчину. Из-за инцидента руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка.

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