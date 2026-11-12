Екатерина Осадчая готовит "Родинне Різдво" на "1+1 Україна": чем удивит ведущая и как ей помогут звезды

Екатерина Осадчая / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

В канун Рождества, в Святвечер 24 декабря, телеканал «1+1 Україна» традиционно пригласит зрителей к экранам, чтобы провести это время вместе.

В благотворительном проекте «Родинне Різдво із Катериною Осадчою» за большим рождественским столом соберутся семьи из разных уголков Украины, а атмосферу праздника будут создавать известные украинские артисты. Среди тех, кто готовит музыкальные сюрпризы для зрителей — Алена Омаргалиева, MONATIK, Дзидзьо, Злата Огневич, Тоня Матвиенко, KAZKA, YAKTAK и многие другие.

Реклама

Идея проекта родилась с благотворительной инициативы Фонда Екатерины Осадчей, который поддерживает детей, лишенных родительской опеки, в том числе тех, кто воспитывается в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Реклама

Екатерина Осадчая / © пресслужба каналу "1+1"

«В прошлом году мы задумались о том, какое рождественское чудо можем подарить этим семьям. Вместе с командой придумали пригласить их на большой рождественский ужин. Нас поддержали многие артисты и творческие коллективы. Мы накрыли 120-метровый стол для родителей и детей. Семьи из разных уголков Украины приехали к нам, и для этого даже организовали десять дополнительных вагонов, чтобы все желающие смогли добраться на праздник», — рассказывает Екатерина Осадчая.

Прошлогодний ужин стал настолько теплым и особым событием, что команда решила подарить возможность почувствовать эту атмосферу еще большему количеству украинцев. Так родилась идея телевизионного формата, объединяющего семьи у рождественского стола в разных уголках страны.

Екатерина Осадчая с младшим сыном / © пресслужба каналу "1+1"

«Нам захотелось, чтобы эту атмосферу почувствовали и другие люди, чтобы зрители смогли погрузиться в мир рождественских традиций и единения. Поэтому вместе с телеканалом "1+1 Україна" мы решили превратить это событие в телевизионный проект. Чтобы каждый мог в Святвечер присоединиться к нашему рождественскому столу. Мы хотели, чтобы стол, за которым собираются дети и семьи, подарившие им дом, символически протянулся к каждому дому, где будут праздновать Рождество», — говорит ведущая.

Нынешнее празднование обещает быть еще более масштабным — к нему присоединится больше артистов. Каждый исполнитель готовит особенный музыкальный подарок: знакомые и любимые украинские песни прозвучат в специальных рождественских обработках и неожиданных музыкальных прочтениях.

Реклама

Екатерина Осадчая с сыновьями / © пресслужба каналу "1+1"

К празднованию присоединятся и младшие сыновья ведущей — 9-летний Иван и 5-летний Даниил. В прошлом году самый младший Даниил даже вышел на сцену вместе с Анастасией Цымбалару во время поэтического перформанса. Увидят ли его зрители на сцене на этот раз — Екатерина пока не раскрывает интригу.

Смотрите специальный праздничный проект «Родинне Різдво з Катериною Осадчою» на телеканале «1+1 Україна» 24 декабря.

Новости партнеров