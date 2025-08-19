Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов нежно поздравили сына с 4-летием и показали, как он уже вырос

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их сын Даниил / © instagram.com/kosadcha

В семье украинских ведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей особенный праздник.

У младшего сына супругов 19 августа день рождения. Даниилу исполняется уже четыре годика. По случаю особенной даты звездные родители посвятили мальчику поздравительные посты в Instagram. Они опубликовали как свежие, так и архивные фото с сыном. На кадрах можно заметить, как Даниил уже заметно подрос.

Екатерина Осадчая с младшим сыном / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая вспомнила тот день, когда у нее начались роды. Тогда в Киеве были пробки, ведь в городе проходил парад ко Дню Независимости. А тем временем ведущая ехала в роддом, при этом она сама была за рулем. Знаменитость признается, что не успела и глазом моргнуть, как сыну уже исполнилось четыре.

Младший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

"Четыре года назад ты так неожиданно появился на свет. Ты так быстро начал говорить, что я даже не заметила этого момента - только однажды услышала: "Мама, какое красивое платье". Я обожаю наше время вдвоем, когда мы учимся договариваться и слышать друг друга. Данилочка, ты наш младший, но уже такой взрослый. Мы сделаем все, чтобы ты был счастлив. Любим тебя безгранично", - адресовала сыну ведущая.

Младший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов тоже согласился с женой, что их сыночек быстро растет, что даже не верится, что ему уже четыре годика. Ведущий пожелал Даниилу быть здоровым, счастливым и жить в мирной Украине. Тем временем они с Екатериной Осадчей будут для мальчика опорой.

Юрий Горбунов с младшим сыном / © instagram.com/gorbunovyuriy

"С днем рождения, наш Даниил! Наше маленькое солнышко! Наша любовь! Тебе сегодня 4 годика! Какой ты уже взрослый! Будь здоровым, счастливым и живи в богатой, счастливой, мирной Украине! Любим тебя безгранично!" - адресовал сыну ведущий.

Напомним, вскоре и у самого Юрия Горбунова будет день рождения. Шоумен уже рассекретил, как по-особенному его будет праздновать.