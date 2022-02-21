Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов показали роскошный подарок, который сделали на 5-летие сыну

Звездные родители осуществили давнюю мечту Ивана.
Знаменитые супруги, ведущие "Голосу країни-12" Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов на днях отпраздновали первый юбилей своего старшего совместного сына Ивана.
По случаю праздника звездные родители устроили мальчику незабываемый сюрприз – на пятый день рождения Ванечка получил полет на вертолете.
О сюрпризе сыну Осадчая рассказала у себя в Instagram. Екатерина запостила видео, на котором показала как они с мужем Юрием Горбуновым катают Ивана на воздушном судне:
"Иван мечтал полетать на вертолете и ко дню рождения мечта сбылась!" – подписала ролик звездная мама.
Поклонники Екатерины и Юрия похвалили их за то, что стараются сделать детство Ивана счастливым: "какие же вы замечательные родители! Просто пример для многих", "ну вы и смелая семья", "вы такие классные, счастье вам!", "такая хороша семья ...дай Вам Бог на долгие годы...".
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