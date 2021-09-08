Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов рассекретили имя сына

Пара долго выбирала, как назвать мальчика.
Звездные супруги Екатерина Осадчая и ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов рассекретили имя новорожденного сына.
Пара долго выбирала, как назвать мальчика и имела несколько вариантов. В результате, малыша назвали Даниил. Об этом сообщили в шоу "Твой день".
Заметим, Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа. Даниил стал второй общим ребенком с телеведущим Юрием Горбуновым. Пара также воспитывает 4-летнего Ивана и Илью, которого телезвезда родила в предыдущем браке.
Напомним, на днях Екатерина Осадчая впервые после третьих родов показала фигуру в бикини. Звезда стала мамой почти месяц назад.