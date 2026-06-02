Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов удивили 4 нестандартными советами для легкого воспитания детей

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Украинские ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поделились честным разговором об отцовстве, семейных вызовах и своих личных секретах воспитания детей, показав, что «легкого» сценария здесь не существует.

Супруги записали видео, в котором без прикрас говорят о ежедневной родительской реальности. Они шутят, но за юмором чувствуется опыт. Разговор быстро переходит от смеха к очень узнаваемым ситуациям. Звезды признаются, что иногда эмоции зашкаливают так же, как и в любой другой семье. Идеальных решений не существует даже у них. Именно поэтому их советы звучат максимально приземленно.

«Легкого?!!!», — шутливо заметил Юрий.

Реклама

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Именно так отреагировал звезда, когда речь зашла о «простом» родительстве. Далее он уже спокойнее объяснил, что ключ к выдержке — в способности вспомнить собственное детство. По его словам, важно не забывать, как сам когда-то обижался или не понимал взрослых. Это помогает не реагировать слишком резко на детей в сложные моменты. Такой подход, говорит он, часто снимает излишнее напряжение.

«Я очень часто их понимаю, когда стою и смотрю на них и думаю: я же точно это все переживал», — отмечает ведущий.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

После этого Горбунов добавляет, что вторая важная вещь в родительстве — простота реакций. Не стоит усложнять каждую ситуацию или искать в ней катастрофу. Большинство конфликтов, по его словам, быстро теряют значение, если посмотреть на них спокойнее. А еще он советует мыслить шире — не зацикливаться на мелочах, которые только создают чувство вины у родителей.

«Основное, что мы должны дать детям, — это безопасность, еда и образование. А не сотни мелких проблем, из-за которых кажется, что ты что-то делаешь не так», — делится звезда.

Реклама

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая дополнила этот разговор собственным опытом. Она отметила, что родительство всегда связано с трудностями, независимо от обстоятельств или характеров детей. По ее словам, сложности не исчезают, просто меняют форму. И даже в звездных семьях они такие же реальные, как и у любого другого.

«У нас двое детей абсолютно разные. Иван — это буря, Даниил — тихая гавань», — сравнила ведущая.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

На этом супруги сошлись в главном выводе: легкого родительства не бывает. Но есть принятие, юмор и опыт, которые помогают пройти этот путь спокойнее. И именно это, говорят они, объединяет всех родителей без исключения.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая раскрыла строгие правила для сыновей от Горбунова и в чем их ограничивает.

Реклама

Новости партнеров