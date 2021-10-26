Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическое свидание у себя дома

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическое свидание у себя дома

Влюбленные нашли время, чтобы насладиться друг другом.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов решили устроить романтическое свидание.

У родителей, воспитывающих двух маленьких детей, мало времени побыть наедине. Но влюбленные все же пытаются насладиться друг другом. Они уложили детей спать и устроили романтику.

Свидание Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

Супруги организовали себе нежную атмосферу. Они разожгли камин, выключили свет, заварили чашечку вкусного напитка, обнимали и тепло целовали друг друга.

Свидание Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

"Детей вложили, теперь у нас свидание", – поделилась Катя.

Свидание Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

В плотном рабочем графике они успевают и двух маленьких сыновей воспитывать, и уделить время друг другу.

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