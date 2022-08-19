Екатерина Осадчая из роддома показала, как рожала второго сына

Ведущая и автор проекта "Знайти своїх" Екатерина Осадчая и ведущий и продюсер Юрий Горбунов сегодня имеют повод для радости.

Сегодня, 19 августа, исполняется годик младшему сыну Екатерине Осадчей и Юрия Горбунова.

По этому случаю звездные родители поделились трогательными кадрами мальчика. А Екатерина Осадчая впервые опубликовала фотографии из роддома и показала, как малыш появился на свет.

В сторис своей страницы в Instagram Екатерина разместила несколько фото, где предстает в родзале. Все это время рядом с Осадчей был ее муж Юрий Горбунов. Также ведущая показала, как выглядела палата, где она находилась.

"Ночная романтика год назад с Юрой. Он смешил меня, что это БДСМ-принадлежности, а не роддом", — вспомнила Осадчая, как шутил муж.

Фото: instagram.com/kosadcha

Кроме Горбунова, с чувством юмора оказалась и акушерка: "Почему дети рождаются ночью? Мне акушерка ответила коротко и емко: "Когда делаются, тогда родятся". Народная мудрость", — рассказала Екатерина.

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

В свою очередь, Юрий Горбунов показал фото мальчика и поблагодарил жену за сыновей:

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"Сегодня нашему младшему сыну Даниле 1 годик! Еще вчера наша мама на Яблоневый Спас родила нашего мальчика, а сегодня он уже говорит "дай","на","ням" ,"мама" и "тятя",и скорее всех в мире ползает на коленях по дому. Спасибо тебе моя Катя за сыновей! Я люблю тебя! Пусть быстрее закончится война и они растут счастливыми под мирным украинским небом!" – написал Горбунов.

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