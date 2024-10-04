Екатерина Осадчая на фоне громкого секс-скандала с P. Diddy ответила, происходило ли такое в Украине

Украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая ранее комментировала громкий секс-скандал с американским рэпером P. Diddy, ответила, могло ли такое происходить в Украине.

Знаменитость говорит, что украинский шоу-бизнес кардинально отличается от американского. В частности, среди звезд действуют другие правила. Конечно, знаменитости могут перенимать что-то у голливудских коллег, однако Осадчая уверена, что таких секс-скандалов в украинском шоу-бизнесе точно нет.

Екатерина Осадчая / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Сложно сказать. У нас другое общество. У нас в нашем обществе пока что MeToo может не сработать. Я думаю, что то, что происходит сейчас, и то, что происходит с теми же продюсерами, и все, что происходит в американском обществе, наверное, у нас через какое-то время тоже так будет. Пока что нет!" – прокомментировала ведущая изданию "Новости.LIVE".

Екатерина Осадчая отметила, что Украина – другая страна, с другими ценностями и моральными цензами. Также ведущая отметила, что влиятельность голливудских и украинских звезд тоже разная. Так что, как считает знаменитость, скандалов таких масштабов в Украине не происходит.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"В принципе, мы другая страна, у нас другие моральные цензы, по-моему. Размер денег у звезд другой, размах другой. Никто никого не убивает из-за карьеры, как у американцев. Поэтому нет. Скажем так, у нас есть другой враг, который нам точно не дает расслабляться и думать о каких-то вещах, что не касаются врага и не касаются расследований преступлений врагов, а не своих собственных внутри страны", — добавила ведущая.

Напомним, недавно весь Голливуд потряс громкий секс-скандал, в котором замешан американский рэпер P. Diddy. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, в чем обвиняют исполнителя, почему его арестовали при чем здесь известные звезды, такие как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо и другие.

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