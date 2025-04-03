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Екатерина Осадчая на милом видео ошеломила, как ее сыновья от Горбунова повзрослели
Знаменитость вместе с детьми приобщилась к оригинальному тренду.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая ошеломила, как ее сыновья от продюсера Юрия Горбунова повзрослели и заметно изменились.
Знаменитость в своем Instagram опубликовала милый ролик с детьми. На видео ведущая вместе с 8-летним Иваном и 3-летним Данилой приняла участие в оригинальном тренде "Норм или стрем". Его цель — рассказать, что приемлемо, а что - нет. Мальчики откровенно рассекретили маме, норм ли для них пойти учиться в костюмах супергероев, играть на площадке в пижамах, драться между собой, рассказать учительнице свой сон, делать что-то под музыку, весь день сидеть в планшете и много чего другого.
Некоторые ответы сыновей Екатерину Осадчую повеселили, а некоторые даже удивили. Тем временем Юрий Горбунов полюбовался детьми и коротко отметил: “Наша кровь”.
А вот подписчики ведущей были более говорливыми. Они отметили, что Иван и Даниил растут очень красивыми и умными мальчиками. Кроме того, фанаты были просто ошеломлены, как дети уже заметно подросли, особенно младший сын Осадчей и Горбунова.
Такие умные! Малыш вообще как взрослый!
Какие хорошие мальчики! Дайте, Боже, здоровье вашей семье. И мирного неба!
Какие у вас замечательные ребята! Меньший такая булочка сладкая!
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