Екатерина Осадчая на редких фото показала сразу троих сыновей

Знаменитость продемонстрировала, как ее дети с годами менялись.

Украинская ведущая Екатерина Осадчая впервые за длительное время показала сразу троих своих сыновей.

Снимками с детьми знаменитость поделилась в Instagram по случаю важного праздника – Дня сына, который припал на 22 ноября. Для Екатерины Осадчей эта дата очень важна, ведь она мама сразу троих мальчиков.

В фотоблоге знаменитость опубликовала редкие фото, на которых были запечатлены сразу три ее сына. Ведущая показала 22-летнего Илью и 7-летнего Ивана и 3-летнего Даниила, которых она родила от продюсера Юрия Горбунова.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая публиковала как архивные фото, так и свежие. Так что на кадрах можно заметить, как мальчики с годами подрастали и менялись.

Сыновья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

"День сыновей! Трижды мой день! Мое счастье", — коротко подписала фото с детьми знаменитость.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно продюсер Юрий Горбунов в интервью сайту ТСН.ua рассказывал о возрастном кризисе у сыновей от Екатерины Осадчей. Шоумен также делился, как они с женой справляются с ними.

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