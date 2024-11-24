Екатерина Осадчая на редких фото показала сразу троих сыновей

Знаменитость продемонстрировала, как ее дети с годами менялись.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая впервые за длительное время показала сразу троих своих сыновей.
Снимками с детьми знаменитость поделилась в Instagram по случаю важного праздника – Дня сына, который припал на 22 ноября. Для Екатерины Осадчей эта дата очень важна, ведь она мама сразу троих мальчиков.
В фотоблоге знаменитость опубликовала редкие фото, на которых были запечатлены сразу три ее сына. Ведущая показала 22-летнего Илью и 7-летнего Ивана и 3-летнего Даниила, которых она родила от продюсера Юрия Горбунова.
Екатерина Осадчая публиковала как архивные фото, так и свежие. Так что на кадрах можно заметить, как мальчики с годами подрастали и менялись.
"День сыновей! Трижды мой день! Мое счастье", — коротко подписала фото с детьми знаменитость.
Напомним, недавно продюсер Юрий Горбунов в интервью сайту ТСН.ua рассказывал о возрастном кризисе у сыновей от Екатерины Осадчей. Шоумен также делился, как они с женой справляются с ними.
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