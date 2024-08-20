Екатерина Осадчая на редких фото показалась с 21-летним сыном, который похож на нее как две капли воды

Илья приехал в Украину, чтобы отпраздновать день рождения брата.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая впервые за длительное время показала своего старшего сына Илью.

Юноша приехал из США в Украину по важному случаю. Самый младший сын знаменитости – Даниил – праздновал 3-летие. Поэтому 21-летний Илья приехал, чтобы лично поздравить братика с праздником. В частности, Екатерина Осадчая опубликовала в Instagram их совместное фото. На снимке Илья держал на руках братика, пока тот играл с игрушкой.

"Мои", — ласково подписала снимок с сыновьями ведущая и добавила смайлик в виде красного сердца.

Сыновья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Также знаменитость опубликовала и свое совместное фото со старшим сыном. На снимке ведущая просто ошеломила, что Илья похож на нее как две капли воды.

"Когда празднуешь трехлетие младшего, а через месяц старшему 22", — подписала снимок ведущая.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов 19 августа праздновали день рождения младшего сына. Даниилу исполнилось три года. Звездные родители уже публично поздравили мальчика с важным праздником.

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