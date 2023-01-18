Екатерина Осадчая насмешила первым селфи 1,5-летнего сына, которое он запостил сам в Instagram мамы

Автор проекта "Пошук зниклих", ведущая Екатерина Осадчая немного подняла настроение своим поклонникам, поделившись историей, которая произошла на днях.

Так, Екатерина рассказала, что их с Юрием Горбуновым младший сын Даниил, пока мама не видела, запостил в ее фотоблоге свое первое селфи. Этот снимок появился в сторис Осадчей в Instagram.

На фото видна голова малыша и ухо Осадчей. Наверное, пока Екатерина на минутку отвлеклась, маленький Даниил изучал телефон мамы. И делал это достаточно успешно. Более того, 1,5-летний мальчик даже успел разместить надпись на кадре и написал: "Вы борщ".

Первое селфи 1,5-летнего сына Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"Специально не придумаешь. А, главное, и надпись разместил, SMM-менеджер. Год и пять", — прокомментировала проделку сына Осадчая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что у Екатерины Осадчей трое детей – 20-летний Илья от экс-мужа, нардепа Олега Полищука, и 4-летний Иван и 1,5-летний Даниил от нынешнего мужа, ведущего и продюсера Юрия Горбунова.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что старший сын Екатерины Осадчей, 20-летний Илья прилетал к семье на Рождество в Украину из США, где учится. Звездная мама показала, как они вместе встретили праздник.

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