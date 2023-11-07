Екатерина Осадчая назвала причину, из-за которой не может усыновить ребенка

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась, почему с мужем Юрием Горбуновым пока не может усыновить ребенка.

Знаменитость рассказала, что причиной тому является "несовершенная система". По мнению Осадчей, обычно пара, которая желает усыновить ребенка, в совершенстве не разобралась в этом вопросе.

"Мы с мужем выражали желание об усыновлении ребенка. Но после того, как я начала погружаться в этот процесс более подробно, решение пришлось отложить. Обычно люди не обладают детализированной информацией об усыновлении, поэтому смотрят на эту проблему в розовых очках. Они досконально не понимают, что такое приемный ребенок, как это взять к себе в семью по факту чужого ребенка, какие существуют формы семейного воспитания и т.д.. Обычно у людей есть просто желание усыновить ребенка, но это только верхушка айсберга. А там просто куча "но", – рассказала ведущая в интервью Insider.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая считает, что желающим усыновить ребенка придется столкнуться с бюрократией. По словам ведущей, они с мужем не могут пойти на этот шаг, пока в стране не изменится к лучшему система усыновления.

"Когда я исследовала проблему усыновления в Украине, и в юридической плоскости, и в социальной, поняла: чтобы усыновить ребенка, его нужно искать и бороться через суды. Это действительно – борьба за этого ребенка. Это не категоричное мое "нет" по усыновлению, но пока не изменится система, не станет более прозрачной, я вряд ли буду готов к борьбе с социальными службами так, как Тимур и Инна Мирошниченко. Я буду готова усыновить ребенка, когда общая ситуация по этому поводу изменится в стране и когда я не буду добиваться этого ребенка", — добавила ведущая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, в этом году Инна и Тимур Мирошниченко подарили семью ребенку из детдома. Супруги рассказывали, с какими проблемами во время усыновления им пришлось столкнуться. Тем не менее, пара хочет забрать из детдома еще одного ребенка. Инна уже подала документы на усыновление.

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