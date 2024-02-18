Екатерина Осадчая нежно поздравила сына с 7-летием и показала, как он заметно подрос

Ведущая Екатерина Осадчая сообщила о важном празднике в ее семье. Их с шоуменом Юрием Горбуновым сын отмечает день рождения.

В своем Instagram знаменитость нежно поздравила Ивана, которому исполняется 18 февраля семь лет. Осадчая адресовала мальчику теплые слова с пожеланиями. Ведущая отметила, что они с Юрием Горбуновым очень гордятся сыном и любят его, хотя иногда он и "делает им нервы".

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото: instagram.com/kosadcha

"Ивасик, наш мальчик, с днем рождения. Ты наша радость и тренажер для нервов одновременно. Умный, смелый, нежный и одновременно своенравный. Знаю, что иногда твоя позиция нас доводит до бешенства, но точно это то, что очень нужно во взрослой жизни. Любим тебя наш мальчик и гордимся, каким ты растешь! Твои мама и папа", — адресовала сыну ведущая.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Также Екатерина Осадчая показала, как 7-летний Иван заметно подрос. Знаменитость опубликовала архивные фотографии сына, а также свежие. На снимках можно увидеть, как мальчик изменился с годами.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно в семье певца Александра Пономарева был праздник. Сын исполнителя праздновал день рождения. По случаю 17-летия юноши артист показал их редкое совместное фото, а также адресовал ему теплые слова с поздравлениями.

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