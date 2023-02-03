Екатерина Осадчая нежно поздравила Юрия Горбунова с 6-летием брака: "Спасибо за кофе в постель"

Ведущая и автор проекта "Пошук зниклих" Екатерина Осадчая рассказала о празднике в ее семье.

Сегодня, 3 февраля, Екатерина и ее муж, продюсер, ведущий и актер Юрий Горбунов празднуют годовщину брака. Прошло шесть лет с тех пор, как влюбленные обменялись обетами. О годовщине свадьбы, которую в народе называют "чугунной", Осадчая рассказала на странице в Instagram.

"Сегодня шесть лет, как мы муж и жена. Юра, спасибо за терпение и мудрость, за любовь и за кофе в постель. Сложные времена, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное – слышать друг друга, понимать, уступать… Именно так бабушка с дедом пережили вместе войну", – написала Екатерина в фотоблоге.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

В свою очередь, Горбунов ответил жене: "Люблю тебя, Катюша! Ты самая лучшая в мире!".

Также ведущая поделилась атмосферным фото, где изображена с мужем. Пара позирует в family look – в джинсах и белых футболках. Юра сидит на кровати, а Екатерина нежно обнимает его.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая порадовала поклонников первым селфи ее 1,5-летнего сына. Младший сын Осадчей и Юрия Горбунова самостоятельно сфотографировал и запостил фотографию в сторис маминого Instagram, пока она отвлеклась.

Читайте также: