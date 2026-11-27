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Екатерина Осадчая о куме Каменских, у которой "киста" от украинского: "Не люблю, когда оскорбляют язык"
Ведущая высказалась о скандалах вокруг ее звездной кумы.
Ведущая «Голосу країни-14» Екатерина Осадчая высказалась о позиции кумы, певице Насте Каменских, которая заявила, что у нее «киста» от украинского языка.
Знаменитость в интервью Анне Хаустовой подчеркнула, что любой человек, конечно, имеет право на собственное мнение. Однако сама Катерина Осадча относится негативно к подобным высказываниям. Ведущая говорит, что утверждать клинически недоказанные гипотезы — это смешно. Также знаменитость добавила, что вообще не знает, почему Каменских выдала подобное заявление, поскольку не общалась с ней на эту тему.
«Мы хорошо знакомы, были соседами. То, что человек может так говорить, это право каждого человека. Но я не люблю, когда оскорбляют украинский язык и говорят, что клинически не доказано. Мне сложно комментировать. Мы с Настей об этом не говорили, поэтому мне сложно говорить, почему так», — говорит знаменитость.
Сама же Екатерина Осадчая убеждена, что на украинском просто необходимо говорить, изучать его и совершенствовать произношение. Ведущая подчеркнула, что язык — это об идентичности. Это одно из тех, что отличает украинцев от других народов.
«Я считаю, что украинский прекрасен, им нужно говорить, на нем нужно думать, учить, совершенствовать. Это наше! Если мы не говорим на украинском — то мы кто? Мы должны быть самоидентифицированы», — подчеркнула ведущая.
Напомним, недавно Екатерина Осадчая вспомнила опасные конфликты на «Світському житті». Ведущая шокировала, как однажды начали душить ее оператора, чтобы она перестала брать интервью у европейской звезды.