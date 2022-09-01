Екатерина Осадчая обратилась к родителям со всего мира: "На мгновение представьте ужас каждой украинской мамы"

По всему миру уже начался новый этап обучения школьников, однако для украинских детей он будет непростым. Телеведущая Екатерина Осадчая в Instagram объяснила родителям из разных стран, через что сегодня приходится пройти мамам Украины, чтобы собрать ребенка в школу.

"Вы просто представьте на секунду, что вы собираете своего ребенка в школу и кладете не сэндвич на обед, а еды на три дня, ведь бомбоубежище, где может привалить детей, могут разбирать именно столько времени. А еще фонарик, лекарства, сменную одежду, павербанк и везде вложить записки с контактами родителей. Нет, это не сбор в лагерь на неделю, это сбор в обычную украинскую школу в сентябре 2022 года", — рассказала Екатерина.

Телеведущая обратилась с просьбой хотя бы на мгновение представить себе жизнь в условиях войны и почувствовать, как это, когда твои дети учатся в бомбоубежищах или прячутся от прилетов. Таким образом, Осадчая призвала мир не забывать о боевых действиях в Украине.

"Просто на мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте нас, не забывайте о войне", — написала ведущая.

Также к своей публикации Осадчая добавила список вещей, которые Национальная полиция Украины рекомендует собрать детям в школу в этом году.

Кстати, дети звезд украинского шоу-бизнеса также начали обучение — некоторые выбрали школы и вузы в Украине, а некоторые отправились за границу.

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