Екатерина Осадчая объяснила, почему ее к вокзалу сопровождала полиция

Екатерина Осадчая объяснила, почему ее к вокзалу сопровождала полиция

Звезда не успевала на поезд в Киев.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая объяснила, почему она ехала на вокзал в полицейском автозаке.

Ведущая вместе со съемочной командой "Світське життя" работала над сюжетом на одной из вечеринок в Трускавце.

Как говорит Екатерина, съемки программы задержались, поэтому она не успевала на поезд в Киев. Полицейские предложили ей свою помощь, и ведущая согласилась.

Екатерина Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

"Я хочу извиниться перед всеми, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд. Мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша", — прокомментировала Осадчая.

Как признается ведущая, других вариантов успеть на поезд не было. Екатерина говорит, что ей очень жаль, что из-за этого поднялся скандал.

Екатерина Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

"Простите за этот случай, спешка мамы с работы не должен была стать скандалом", — рассказала звезда.

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