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Екатерина Осадчая очаровала честным селфи без всякой капли косметики

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
1 мин
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Екатерина Осадчая очаровала честным селфи без всякой капли косметики

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Звезда заговорила об откровенности в соцсетях.

Телеведущая Екатерина Осадчая очаровала поклонников своими фото без макияжа.

Знаменитость поделилась в своих Instagram-stories домашними селфи, на которых отдыхала в постели после тяжелого рабочего дня. Екатерина показалась в яркой пижаме и без капли косметики.

В подписи к фотографии Осадча поделилась своими размышлениями о том, насколько соцсети меняют нашу реальность и заставляют быть нечестными по отношению к себе и окружающим.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha
Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"Возможно, мы украинцы начнем в соцсетях честно рассказывать о себе, ведь нам всем мягко говоря не очень. Но мы продолжаем делать вид, что все ОК... Часто думаю сейчас об искаженной реальности соцсетей. Две крайности — улыбающиеся, счастливые или смерть. Вроде бы ничего не существует между этим", — написала Екатерина.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha
Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что совсем недавно Екатерина Осадчая отпраздновала свой 40-й день рождения. В свой юбилей ведущая поделилась с фанами, как изменилась ее жизнь за этот год.

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Дата публикации
Просмотры
356
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