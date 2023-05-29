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Екатерина Осадчая очаровала кадрами романтической прогулки с Юрием Горбуновым

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1128
Время на прочтение
1 мин
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Екатерина Осадчая очаровала кадрами романтической прогулки с Юрием Горбуновым

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Супруги провели вечер вместе.

Телеведущая Екатерина Осадчая показала, как провела время вместе с мужем, шоумен Юрием Горбуновым.

В своем Instagram знаменитость поделилась видео с романтической прогулки по Киеву с любимым. Звездные супруги прогулялись по парку на закате и насладились теплыми вечерами в столице.

Для прогулки по весеннему городу Екатерина выбрала белую футболку и джинсы, а также решила не использовать макияж, чтобы показать свою природную красоту.

Вместе с видео Екатерина поделилась своими мыслями и призналась, что за время войны научилась больше ценить каждый миг жизни.

"Для нас теперь существует только здесь и сейчас. Берегите себя и друг друга", — подписала видео Осадчая.

Напомним, на днях Екатерина Осадчая откровенно ответила на слухи о своей четвертой беременности.

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Дата публикации
Просмотры
1128
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