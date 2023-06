Екатерина Осадчая очаровала своей женственностью в патриотической фотосессии

Телеведущая Екатерина Осадчая увлекла своих поклонников кадрами из новой фотосессии.

Знаменитость продемонстрировала в кадре патриотический наряд из своей первой коллекции одежды, разработанной совместно с украинским брендом One by One.

На фотографиях Осадчая с легким макияжем и воздушными локонами продемонстрировала два образа в сине-желтых цветах. Один из них состоял из платья яркого синего цвета с объемными рукавами, на которых был вышит украинский орнамент и лозунг коллекции "Я без тебя как синий без желтого".

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

А для второго лука Екатерина выбрала джинсы и похожую желтую рубашку, тоже с соответствующей надписью на рукавах: "Я без тебя как желтый без синего".

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Как рассказала Екатерина, коллекция имеет свою важную благотворительную цель. Покупая мерч, украинцы смогут поддержать проект Осадчей "Поиск пропавших", который помогает украинцам находить родных во время войны, где бы они ни оказались.

