Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

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Украинская телеведущая «Голоса країни-14» Екатерина Осадчая оказалась в эпицентре взрывов во время недавней атаки РФ.

Так, на днях, а именно 19 ноября, оккупанты ударили по Подольскому району Киева. Серия атак ударными беспилотниками повлекла смерть 26-летнего парня, ранения еще нескольких людей и значительные разрушения, в том числе и возгорания.

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В своем фотоблоге Осадчая сообщила, что в момент воздушной тревоги и взрывов находилась в эпицентре. По словам ведущей, это впервые, когда она оказалась столь близко у непосредственного попадания вражеского снаряда. Более того, Екатерина в тот момент почувствовала, как временно потеряла способность слышать.

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К счастью, для звезды все закончилось хорошо. Она показала себя на фото и дала понять, что осталась невредимой. Однако все равно выразила свою ярость и ненависть к россиянам за такое горе.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Сторис Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

«Была по делам на Воздвиженке во время "прилета", совсем рядом. Не будьте мной, не пренебрегайте безопасностью. Теперь я знаю, что такое оглохнуть от взрыва, и видела, как прилетает по ГСЧС во время работы. Анализируешь, сколько "но" в таких событиях. Не вышла раньше, не села в машину, не прилетело в этот подъезд. От этих "прилетов" погиб молодой парень. Соболезнование родным. Болота, пусть вам эти "шахеды" станут поперек горла. Ненавижу», — написала эмоционально звезда.

Именно поэтому звезда еще раз призвала украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и беречь свою жизнь. В частности, спускаться в укрытие и пережидать атаки врага.

«Нет безопасных мест. Не пренебрегайте тревогой», — повторно подчеркнула Осадчая.

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Сторис Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно певица Елена Тополя после того, как ее квартиру разрушила взрывная волна от «прилета», рассказала о ремонте за 2 млн грн и на какой он стадии. Звезда призналась, где живет и чем запаслась на зиму.

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