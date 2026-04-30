Екатерина Осадчая опровергла заявления Огневич о больших деньгах для ухода, а Тина Кароль поддержала ее

Екатерина Осадчая, Злата Огневич

Украинская ведущая Екатерина Осадчая развеяла мифы о значительных финансовых затратах для ухода за собой.

В Instagram звезда отреагировала на слова певицы Златы Огневич, которая на одном из интервью сказала: «У нас просто есть деньги за собой ухаживать». Тогда артистка объяснила, что также важно наладить дисциплину и регулярно наведываться к косметологу, а «не раз в полгода».

Впрочем, ведущая решила высказать альтернативную позицию. Звезда поделилась базовыми советами, которые, по ее словам, не требуют затрат: отказ от вредных привычек, полноценный сон, физическая активность и регулярные обследования. Она также отметила важность простых ежедневных привычек — в частности, очищение кожи перед сном.

«Чтобы длительное время оставаться молодой, нужно: не курить, не пить алкоголь. Бесплатно. Вовремя ложиться спать — бесплатно. Не жарить лицо на солнце — бесплатно. Следить за здоровьем также почти бесплатно — обращайтесь к своему семейному врачу. Следить за весом — бесплатно. Заниматься спортом — бесплатно, если это не в спортзале. Выйти и побегать. Смывать макияж перед сном», — поделилась мнением ведущая.

В конце Екатерина подкрепила свою мысль примерами других звезд. Она показала фото нескольких узнаваемых лиц и еще раз подчеркнула, что деньги в вопросе ухода — не главное.

«Нужны ли сотни тысяч долларов для сохранения молодости? Вот у этих дам также наверняка было много денег, но что-то не очень красиво, правда? Будьте красивыми и здоровыми», — добавила звезда.

Интересно, что в комментариях ее поддержала певица Тина Кароль, которая тоже недавно выступила против такого громкого заявления Огневич: «Катя, рубрика нужна! Будем дискутировать интеллигентно».

Впрочем, в Сети мнения разделились. Часть пользователей согласилась с ведущей, другие же стали на сторону Огневич, отметив, что даже базовый уход — например, услуги косметолога или стоматолога — все же требует финансовых затрат.

Злата сказала все правильно. Этого всего недостаточно, нужен уход косметолога

Таки надо деньги, как ни крути! Это даже не обсуждается. Стоматолог, косметолог, парикмахер, мастер маникюра и педикюра, массажист. Все эти люди работают не бесплатно. И это нормально! В данном случае Злата высказалась максимально искренне

Злата таки права

Напомним, недавно певица Злата Огневич сделала неоднозначное заявление о Тине Кароль и почему не видит ее своей подругой. И именно после этого в Сети понеслись активные обсуждения.

