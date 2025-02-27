Екатерина Осадчая ошеломила молодым видом мамы-красавицы и поздравила ее с важным праздником

Украинская ведущая Екатерина Осадчая ошеломила молодым видом мамы-красавицы.

В своем Instagram знаменитость поделилась разными семейными фото. На кадрах засветились мама, папа и дети Екатерины Осадчей. Как сообщила ведущая, в ее семье особенный праздник. Мама знаменитости отмечает день рождения. Поэтому ведущая по-особому поздравила родного человека с именинами.

Екатерина Осадчая с мамой / Фото: instagram.com/kosadcha

Знаменитость отметила, что вместе они смогут все. Также Екатерина Осадчая поблагодарила родного человека за поддержку и веру в нее.

Екатерина Осадчая с мамой / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мамочка, с днем рождения! Три года назад в этот день, на третий день полномасштабной войны мы думали об одном — пусть мы будем все живы и вместе и тогда мы сможем все. Спасибо, что ты у меня такая молодая, вдохновенная, спасибо за всю поддержку и веру в меня! С днем рождения, многая лета", - обратилась к маме ведущая.

Родители Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Мама Екатерины Осадчей с внуком / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая отметила, что у нее молодая мама, с чем не смогли не согласиться подписчики звезды. Подписчики ведущей были ошеломлены молодым видом ее родного человека. Также фанаты написали немало комплиментов маме знаменитости и отметили, что она незаурядная красавица. Конечно, пользователи также присоединились к поздравлениям.

Екатерина Осадчая с родителями и сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно Екатерина Осадчая заговорила о рождении четвертого ребенка. Знаменитость, которая воспитывает троих сыновей, призналась, решится ли стать мамой снова.

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