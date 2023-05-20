Екатерина Осадчая откровенно ответила на слухи о четвертой беременности

Также знаменитость ответила, каково это быть многодетной мамой.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в свой выходной день решила пообщаться с поклонниками.

В Instagram-stories знаменитости задали немало вопросов, но один из них был довольно интересен. Поклонники интересовались, действительно ли Екатерина беременна четвертым ребенком. В частности, в Сети уже некоторое время ходят слухи, что Осадчая вскоре в снова станет мамой.

Ведущая не стала скрывать и откровенно ответила. Екатерина показала свой плоский животик в джинсах с высокой посадкой и написала, что это просто слухи, которые не имеют никакой правды. Знаменитость добавила к своему ответу смайлик, что смеется.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Также у ведущей поинтересовались, каково это быть мамой. К слову, ведущая воспитывает двух маленьких сыновей Ивана и Даниила и взрослого Илью.

"Уметь одновременно делать много дел и иметь железные нервы", – ответила знаменитость.

Старший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно украинцы праздновали День матери. По случаю праздника Екатерина Осадчая показалась сразу с тремя сыновьями, которые на нее очень похожи.

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