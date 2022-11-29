Екатерина Осадчая ответила на очередные упреки хейтеров: "Отпишитесь и не смотрите"

Телеведущая Екатерина Осадчая резко ответила на очередные упреки хейтеров на своей странице в Instagram.

В своих соцсетях знаменитость постоянно получает множество комментариев с критикой. По словам Екатерины, сейчас люди хотят найти во всем что-нибудь негативное и обвинить в этом других. Ведущая рассказала о новом "виде" хейта, который недавно увидела на странице.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Новый вид хейта. От тех, кто за границей и работающих вдали от дома желают, никогда не почувствовать, что почувствовали они. Я уже начинаю коллекционировать разновидности упреков", — написала Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

По словам Екатерины, сейчас, чтобы ты не делал – работал в Украине или уехал за границу, молчал бы о вине или нет, – люди все равно найдут, в чем тебя обвинить. По мнению звезды, сейчас вся эта вражда между украинцами не ко времени, ведь все мы должны думать о победе.

"Друзья, все, кто "был обо мне другого мнения", не хочет меня видеть, не нравится все, что я делаю, отпишитесь и не смотрите, сделайте ласку! У нас так много дел до победы, что хейт точно не ко времени", – заявила Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, на днях Екатерина Осадчая резко обратилась к украинцам, которые хвалятся своей жизнью за границей.

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